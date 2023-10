Gloryhole an Uni Augsburg – Queer-Studenten mit absurder Forderung

Aufregung an der Universität in Augsburg.

Es gibt an der Universität Augsburg Aufregung über einen kontroversen Antrag: Während der Konventssitzung vom Mittwoch fordern Studentinnen und Studenten die Installation von sogenannten Gloryholes – das sind Öffnungen in Wänden für anonyme sexuelle Begegnungen.

Reinigen soll das Ganze das Gebäudemanagement

Die queeren Menschen haben aber noch weitere Forderungen: «Zusätzlich sollen die Gloryholes schall- und blickdicht sein. Die Gloryholes sollen so barrierearm wie möglich gestaltet werden – die Höhe soll adjustierbar sein, es soll Wandgriffe geben, an denen sich festgehalten werden kann.» Auch «Kondome, Lecktücher, Gleitmittel und Desinfektionsmittel und -tücher» sollten bereitgestellt werden, heisst es im Antrag.

Bereits Gegenwind für Idee

Doch was soll das bedeuten? Das englische Wort «Kink» wird im Allgemeinen verwendet, um «abweichende sexuelle Vorlieben und Fantasien» zu beschreiben. Da solche Vorlieben nicht ausschliesslich von heterosexuellen Studierenden ausgelebt werden, argumentieren die Befürworter, dass die Einrichtung von Gloryholes auf dem Campus irgendwie zur «Diversifizierung» beitragen könnte, indem «Kink» auch an der Universität akzeptiert und ausgelebt werden könnte.

Der «Ring Christlich-Demokratischer-Studenten Augsburg e.V.» (RCDS Augsburg) hat in einer Rundmail an Studenten und die Präsidentin der Universität, Prof. Dr. Sabine Doering-Manteuffel, bereits seine ablehnende Haltung gegenüber dem Antrag zum Ausdruck gebracht. Der RCDS Augsburg erklärte: «Bezugnehmend auf die öffentliche E-Mail des Studentischen Konvents beziehen wir als freiheitlich-demokratische Liste Stellung und lehnen die Errichtung von Gloryholes an der Universität Augsburg entschieden ab.» Solche Löcher seien «höchst skandalös und inakzeptabel», so der Verein weiter.