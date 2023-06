GLP-Kantonsrat Patrick Hässig will Bürokratie im Gesundheitswesen stoppen

Bürokratie in der Pflege : «Ich will mich um Patienten kümmern, nicht Altpapier produzieren»

1 / 6 Patrick Hässig (GLP) ist Kantons- und Gemeinderat in Zürich und kandidiert im Herbst für den Nationalrat. Zudem ist er Pflegefachperson auf dem Kindernotfall im Triemlispital. Am Montag reicht er im Kantonsrat einen Vorstoss ein, um die Bürokratie im Gesundheitswesen zu senken. Privat Rund drei Stunden pro Tag wenden Schweizer Spitalärztinnen und -ärzte für administrative Arbeiten auf – dabei sollte ihr Fokus auf ihren Patienten liegen. Auch dem Pflegepersonal geht es ähnlich. (Symbolbild) IMAGO/YAY Images «Der grösste Teil unserer Berichte wird von niemandem gelesen, weil niemand Zeit hat, Berichte zu lesen», sagt Hässig. (Symbolbild) 20min/Vanessa Lam

Darum gehts Ärzteschaft und Pflegende ächzen unter Büro-Pflichten.

Patrick Hässig, Pflegefachmann in der Kindernotfallstation eines Zürcher Spitals, reicht deshalb im Kantonsrat einen Vorstoss ein

Auch im eidgenössischen Parlament fordern Politiker einen Bürokratie-Abbau in der Pflege und für Ärzte.

«So kann es nicht weitergehen. Wir müssen etwas machen, sonst haben wir verloren.» Das sagt Patrick Hässig, Zürcher GLP-Gemeinde- und Kantonsrat sowie Pflegefachmann auf der Kindernotfallstation eines Zürcher Spitals. Die Pflege leide unter der Bürokratie, Patientinnen und Patienten kämen zu kurz. Dasselbe bei den Ärzten. «Wir dokumentieren uns die Finger wund und produzieren damit viel Altpapier.»

Hässig reicht am Montag im Kantonsrat einen Vorstoss ein, in welchem er vom Regierungsrat wissen will, wo und wie er die Büroaufgaben von Ärztinnen, Ärzten und Pflegenden zu reduzieren gedenkt. Die jüngste Umfrage des Ärzteverbands FMH von 2022 zeigt: Schweizer Spitalärztinnen und -ärzte müssen täglich rund drei Stunden für administrative Arbeiten aufwenden.

13-Stunden-Schicht wegen Büroarbeit

«Wir von der Pflege müssen jede Leistung, die wir erbringen, dokumentieren. Sonst kann sie das Spital nicht abrechnen. Wenn ich etwa einem Patienten vom Rollstuhl ins Bett helfe, muss ich nachher im PC die entsprechende Leistung anklicken oder diese von Hand erfassen.» Das sei ein enormer Aufwand und erst noch teilweise umsonst. Auch müssten mehrere Überweisungsberichte verfasst werden, wenn etwa ein Patient vom Altersheim für ein paar Tage ins Spital komme. «Diese Berichte braucht es nicht, denn die Leute im Altersheim kennen den Patienten besser als ich. Dennoch muss ich aufschreiben, dass der Patient Hilfe braucht beim Essen, et cetera.»

Massive Überstunden, Schlafstörungen und keine sozialen Kontakte: Immer mehr junge Assistenzärztinnen und -ärzte steigen aus dem Gesundheitswesen aus. 20min

«Der grösste Teil unserer Berichte wird von niemandem gelesen, weil niemand Zeit hat, Berichte zu lesen.» Hässig sagt: «Mein Kollege, der Arzt ist, hat am Samstag 13 Stunden gearbeitet. Weil er nach der Arbeit mit den Patienten noch die Büroarbeit machen musste.»

Hässig plädiert dafür, dass nur noch die wichtigen Dinge dokumentiert werden. Verabreichung von Medikamenten und Massnahmen. Und dass der Austausch zwischen den verschiedenen Institutionen dank Digitalisierung massiv vereinfacht wird. Zudem solle administratives Personal zur Entlastung von Ärzten und Pflegenden diese Aufgaben übernehmen. «Es soll nicht der Eindruck entstehen, dass ich gegen Dokumentation bin. Aber so wie heute, geht es massiv zu weit. Ich will mich um Patienten kümmern, nicht Abfall produzieren.»

«Die Forderung ist sehr berechtigt»

Brida von Castelberg, frühere Chefärztin der Frauenklinik im Triemli, beschäftigt sich ebenfalls mit der Gesundheitsbürokratie. Sie will für ein Experiment ein Spital finden, welches ein Jahr lang die Administration auf ein Minimum herunterfährt. So könne man sehen, welche Daten wirklich notwendig sind. «Sehr vieles, was heute erfasst wird, landet auf einem Datenfriedhof», sagte sie in einem Interview im «Tages-Anzeiger».

Auch Krankenkassen-Experte und ehemaliger Leiter Politik und Kommunikation bei Santésuisse Felix Schneuwly hält nicht viel von den Papierbergen im Gesundheitswesen: «Die Bürokratie muss unbedingt reduziert werden, die Forderung ist sehr berechtigt.» Auf nationalem Niveau habe die Bürokratie in den letzten Jahren gigantisch zugenommen: Der Kanton Zürich stehe hier an der Spitze, der Aufwand für Administration im Gesundheitswesen massiv. «Verschiedene Institutionen und Behörden auf nationaler und kantonaler Ebene erheben verschiedene Daten und das noch in unterschiedlichen Formaten – das hat einen erheblichen Mehraufwand für das Ärztepersonal und die Pflegenden zur Folge. Hier gibt es definitiv Verbesserungspotenzial», so Schneuwly.

