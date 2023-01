GLP-Mitglied Michael De Vita-Läubli wirbt mit abgelaufenen Gummibärchen

Michael De Vita-Läubli, GLP-Kandidat für den Zürcher Kantonsrat, hat an einer Wahlkampfaktion Gummibärchen verteilt, deren Mindesthaltbarkeitsdatum am 1. Juni 2022 abgelaufen war.

«Die Grünliberalen haben doch tatsächlich abgelaufene Gummibärchen am Bahnhof Schwerzenbach verteilt», ereiferte sich eine Leserin kürzlich gegenüber 20 Minuten. Dazu schickte sie ein Bild eines Wahlflyers von Michael De Vita-Läubli, der am 12. Februar die Wahl in den Kantonsrat schaffen möchte. «Das ist doch eine Sauerei», findet die Leserin.