Kreuzlingen: Daniele Ganser posiert mit GLP-Nationalratskandidat

Der Thurgauer GLP-Nationalratskandidat Marco Rüegg posiert auf einem Foto mit dem Verschwörungstheoretiker Daniele Ganser in Kreuzlingen, welcher dort einen Vortrag hielt. Einerseits setzt sich Rüegg für die Erweiterung der erneuerbaren Energien ein. Andererseits bewegte er sich zu Pandemie-Zeiten in Kreisen von Massnahmengegnern und äusserte sich mehrfach kritisch gegen die Impfungen und die Testungen, so die «Thurgauer Zeitung».

GLP-Fraktionspräsident distanziert sich von Daniele Ganser

Keine politische Bedeutung für Marco Rüegg

Für Rüegg ist klar: «Das Bild mit Ganser hat keine politische Bedeutung von meiner Seite», so der Nationalratskandidat zur Zeitung. Es sage lediglich aus, dass er da war. Auch was die Pandemie angeht, habe sich Rüegg stets an die Massnahmen gehalten und eine Maske getragen. «Ich bin an keine einzige Demo gegangen», sagt Rüegg.