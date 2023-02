Isabel Garcia: GLP-Politikerin wechselt zur FDP

SVP, FDP, Mitte und EDU kommen so neu auf 90 Mitglieder – im Rat herrscht also neu ein Patt. Faktisch könnten die Bürgerlichen sogar auf eine Mehrheit kommen: Dies, weil die Ratspräsidentin oder der Ratspräsident nicht abstimmen dürfen, sondern nur bei einem Patt – also einem Unentschieden – den Stichentscheid gibt. Als derzeitige 1. Vizepräsidentin dürfte SP-Politikerin Sylvie Matter an der ersten Sitzung der neuen Legislatur zur neuen Präsidentin des Kantonsrats gewählt werden.