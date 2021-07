«Möchte einen, nicht spalten» - GLP-Präsident Jürg Grossen wehrt sich gegen Faschismus-Vorwurf

GLP-Präsident Jürg Grossen wird für Aussagen in einem Zeitungsartikel heftig kritisiert.

«Wer nach den Aussagen von Jürg Grossen Parteimitglied der GLP bleibt, liefert damit ein Bekenntnis zum Faschismus.» Das schrieb Michael Bubendorf, Mediensprecher des massnahmenkritischen Vereins «Freunde der Verfassung», am Samstag auf Linkedin. Hintergrund ist ein Bericht in der «SonntagsZeitung» vom 18. Juli mit dem Titel «Ungeimpftes Pflegepersonal sollte sich mit Stickern kennzeichnen müssen». Dieses Zitat sei ihm völlig zugespitzt zugeordnet worden, sagt Grossen. Auch ein SVP-Politiker hatte Grossen und seinen Parteikollegen Martin Bäumle deswegen schon beschimpft .

«Faschismus-Vorwurf ist lächerlich»

Das sei jedoch äusserst verantwortungslos, sagt Ković: «Wenn so gehetzt wird, werden die Leute wütend und aus dieser Wut könnte jemand auf die Idee kommen, etwas Dummes zu tun.» So habe erst kürzlich ein Wirt Todesdrohungen erhalten, nachdem er Geimpften Kaffee offerieren wollte. «Eine solche Rhetorik zu gebrauchen, ist gefährlich.»

«Habe es aus einem positiven Aspekt betrachtet»

Er habe nie gefordert, dass das ungeimpfte Pflegepersonal sich kennzeichnen lassen müsse. «Ich habe das aus einem positiven Aspekt heraus betrachtet und fand die Idee nicht abwegig, dass diejenigen Pflegepersonen, welche sich haben impfen lassen, das freiwillig ausweisen könnten, um ihre Patienten zu beruhigen.» In verschiedenen Spitälern werde das mit der Grippeimpfung seit längerem auch so gehandhabt.

Als er die Zitate abgesegnet habe, sei ihm nicht bewusst gewesen, was er damit auslösen könnte. «Alle, die mich kennen, wissen, dass ich einen möchte und nicht spalten. Dass meine Aussagen in diesen turbulenten Zeiten für so viel Wirbel und Uneinigkeit gesorgt haben, tut mir leid», sagt Grossen.