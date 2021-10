Scherbern auf Strasse – «Glück hat, wer ohne Platten das Ziel erreicht»

Littering in den drei Weihern ist ein altbekanntes Problem. Nach dem Daydance vom letzten Wochenende beschweren sich Anwohner im Stadtmelder.

Das Wetter am vergangenen Wochenende lud ein, die Zeit draussen zu verbringen – zum Beispiel am Daydance bei den Drei Weihern in St. Gallen. Aber offenbar wussten sich nicht alle zu benehmen, denn ein Anwohner beschwerte sich bei der Stadt St. Gallen über den Zustand danach: «Es hat Abfall und Scherben vom Mannenweiher bis zur Dreilindenstrasse», schreibt er im Stadtmelder. Sein Lösungsvorschlag wäre die direkte Wegweisung des «Partyvolks».