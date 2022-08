Glück im Spiel, Pech in der Liebe – Martina Hingis turbulentes Privatleben

Am 26. Februar 2019 krönte Tochter Lia die Liebe des Paares.

Martina Hingis und Harry Leemann gaben sich 2018 pompös im Grand Hotel Quellenhof in Bad Ragaz SG das Jawort.

Ihr Leben scheint perfekt. So, wie sie es sich immer vorgestellt hat. Martina Hingis kann ihre grosse Passion, das Tennisspielen, hauptberuflich ausüben – mit bemerkenswertem Erfolg: fünf Grand-Slam-Titel im Einzel, 13 Grand-Slam-Titel im Doppel, 209 Wochen an der Spitze der Einzel-Weltrangliste von 1997 bis 2001, Olympiamedaillen und zahlreiche weitere Auszeichnungen und Ehrungen. 2017 dann der definitive Rücktritt aus dem Spitzensport.

Der Zeitpunkt für ihren Rücktritt kommt aber nicht von ungefähr. Ein wesentlicher Grund ist ihre neue Liebe Harry Leemann. «Ich glaube, wenn daheim nichts und niemand auf dich wartet, versuchst du, deine Karriere zu verlängern. Aber das Leben neben dem Tennis erfüllt mich jetzt», offenbart sie im « SI »-Interview. Im Juli 2018 ist es schliesslich so weit: Die 41-Jährige tritt vor den Traualtar und heiratet den Zuger Sportarzt, den sie zwei Jahre zuvor bei der Arbeit kennen gelernt hat. Der 42-Jährige war Teamarzt, als Martina für die Schweiz im Fed Cup spielte. Die beiden feiern eine pompöse Hochzeit mit zahlreichen prominenten Gästen im Grand Hotel Quellenhof in Bad Ragaz SG.

Das vermeintliche Familienglück

Ihr gemeinsames Glück scheint perfekt. Die Ex-Tennisspielerin lässt nämlich an ihrem 38. Geburtstag die Bombe platzen – und macht sich das wohl schönste Geschenk gleich selbst! Auf Instagram verkündet sie ihre langersehnte Schwangerschaft und verrät, in Erwartung eines Mädchens zu sein. Am 26. Februar 2019 erblickt die kleine Lia das Licht der Welt. Doch die Freude währt nur kurz.