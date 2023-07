Züri Fäscht: 620 Kokosnüsse wechseln den Besitzer

M.S. wollte am Züri Fäscht einen Kokosnuss-Stand betreiben. Sie musste kurzfristig davon absehen. Im letzten Moment konnte sie einen Abnehmer für ihre Kokosnüsse finden.

1 / 1 M.S. kann ihren Stand am Züri Fäscht nicht betreiben. Vorab hatte sie 720 Kokosnüsse aus Costa Rica bestellt. Diese wollte sie loswerden, bevor die Kokosnüsse entsorgt werden müssen. Sie hat in letzter Sekunde einen Käufer gefunden. Sami Khouri, Inhaber des Samigo, kaufte S. kurzerhand 620 Kokosnüsse ab. «Es ging auch darum, Food-Waste zu verhindern.» z.V.g.

Das ist passiert

Einen Tag vor dem Züri Fäscht laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Auch die 38-jährige M.S.* hatte im Sinn, am Züri Fäscht mitzuwirken und einen Stand zu betreiben. Obwohl auch sie bereits vieles für das anstehende Wochenende vorbereitet hat, kommt es in letzter Sekunde anders als geplant: «Aufgrund privater Angelegenheiten muss ich davon absehen, den geplanten Kokosnuss-Getränkestand auf der Landiwiese zu betreiben», so S.

Das Blöde daran: S. hatte vorab bereits 720 Kokosnüsse bestellt und diese auch schon erhalten. Auf diesen sitzt sie nun. Um die Kokosnüsse nicht entsorgen zu müssen und nicht auf den Kosten sitzen zu bleiben, musste sie in kürzester Zeit die Kokosnüsse loswerden. Am Donnerstagmittag bekam sie in letzter Minute die Zusage: Das Samigo Amusement will die Kokosnüsse abkaufen.

Die Babykokosnüsse hat die 38-Jährige extra aus Costa Rica mit dem Schiff liefern lassen. «Ich habe vier Franken pro Kokosnuss gezahlt.» Bei der Qualität der Kokosnüsse hat die Standbetreiberin ganz genau hingeschaut. «Ich wollte nur die beste Ware an die Kundin und den Kunden bringen, damit der Geschmack und das Trinkerlebnis möglichst authentisch sind», so die 38-Jährige. Das Ziel: ein Hauch einer Ferienbrise am Züri Fäscht anbieten. «Das Kokosnusswasser sollte den Kundinnen und Kunden ein Geschmackserlebnis par excellence bieten.»

Das geschah mit den Kokosnüssen

In der Verzweiflung, schnellstmöglich die Kokosnüsse loszuwerden, versuchte S., einen oder mehrere Abnehmer für die 620 Steinfrüchte zu finden. «Ich wollte sogar anbieten, dass Interessierte bei mir im Lager im Niederdörfli die Kokosnüsse abkaufen könnten.» Am Mittwochabend habe die 38-Jährige noch den Kontakt zu anderen Gastronomiebetreibenden gesucht – und wurde fündig. Denn am Donnerstagmittag bekam sie den entscheidenden Anruf: Das Samigo Amusement werde die Kokosnüsse abkaufen.

«Auf einmal fiel der ganze Stress von mir ab», so S. Wie die 38-Jährige erzählt, habe sie sich auch Vorwürfe gemacht – wegen des Food-Waste und der finanziellen Auswirkung. «Zu wissen, dass die Kokosnüsse nun ein neues Zuhause haben, erleichtert mich sehr», erzählt S.

Das sagt der Inhaber des Samigo

Samy, der Inhaber des Samigo Amusement, sagt, dass er direkt von der Verkäuferin kontaktiert und angefragt wurde: «Eigentlich haben wir alles schon vorbereitet und waren nicht auf der Suche nach Kokosnüssen.» Als er aber von der Geschichte und dem möglichen Entsorgen der Kokosnüsse hörte, entschied er kurzerhand, alle Kokosnüsse zu kaufen. «Wir bringen die Kokosnüsse sicherlich los. Vor allem aber wollte ich nicht, dass sie verenden und entsorgt werden müssen», sagt der Inhaber des Samigo.

Vorgesehen hat Samy, bei den Kokosnüssen ein Loch zu machen und sie gleich frisch ans Publikum zu bringen. «Ob mit oder ohne Alkohol – auf unserer Terrasse ist das Feuerwerk mit der Kokosnuss in der Hand gleich ein doppelt so gutes Erlebnis», sagt der Inhaber schmunzelnd. Wer vom Kokosnusswasser nicht genug hat, der kann die Kokosnuss vom Barpersonal aufschneiden lassen und auch gleich noch das Fleisch geniessen.

