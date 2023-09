Furkapass: Auto rutscht von Strasse

In den Bergen ist der erste Schnee gefallen.

Am Samstagmorgen fuhr ein Lenker mit einem Auto mit italienischen Kontrollschildern vom Furkapass Richtung Realp. Im Bereich Galenböden kam das Fahrzeug auf der schneebedeckten Fahrbahn von der Strasse ab und blieb mit der Fahrzeugfront im Wiesland stecken.

Der 52-jährige Fahrzeuglenker aus Grossbritannien wurde beim Unfall nicht verletzt. Am Fahrzeug wie an den Verkehrseinrichtungen entstanden jedoch Sachschäden in der Höhe von ca. 35‘000 Franken. Die Furkapassstrasse wurde aus Gründen der Sicherheit, infolge der Bergungsarbeiten sowie der schneebedeckten Fahrbahn, gesperrt. Zurzeit ist die Furkapassstrasse auf der Urnerseite bis Tiefenbach auf der Walliserseite bis Belvedere befahrbar.