Niederteufen: Strasse nach Selbstunfall gesperrt

Am Montag, kurz vor 7.30 Uhr, fuhr ein 30-jähriger Mann mit seinem mit Heizöl beladenen Tanklastwagen auf einen Stellplatz an der Steinerstrasse in Niederteufen AR. Er beabsichtigte dort, seinen zuvor abgehängten Anhänger wieder an den Lastwagen anzukoppeln, wie die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden am Montagabend mitteilte. Dabei rollte der Lastwagen samt Anhänger unvermittelt los, überquerte führerlos die Steinerstrasse und prallte in der Folge in eine Leitplanke und kam danach, halb über einem Abhang schwebend, zum Stillstand.