Glücklichsein fühlt sich nicht nur gut an und lässt uns von Innen strahlen , es stärkt laut einer US-amerikanischen Studie sogar unser Immunsystem . Für das Experiment haben Forschende über hun­dert Männer und Frauen für eine ganze Woche in einem Hotel in Quarantäne gesteckt und mit dem Grip­pe­vi­rus infiziert. Die Forschenden untersuchten, wie intensiv die Teilnehmenden auf die Infektion reagierten.

Andere Studien kommen zum selben Schluss

Steigere deine Glückshormone

Dazu kommt: Wer viel lacht, kurbelt die körpereigene Hormonproduktion an - Hormone, die Stress abbauen und Schmerzen lindern können. Unser Körper ist nämlich im Stande, Hormone zu produzieren, die Nervenimpulse wie Schmerzen abschwächen oder unterdrücken können. Diese sogenannten Endorphine wirken ähnlich wie Morphium und sind der Grund dafür, warum du dich nach einer ausgiebigen Joggingrunde so gut fühlst.

Du musst aber nicht unbedingt draussen rennen, um glücklich zu sein. Ein ausgiebiger Spaziergang reicht schon: Laut Forschenden der University of Sussex genügen bereits 20 Minuten an der frischen Luft, um unsere Laune deutlich zu verbessern. Spielt das Wetter nicht mit, gibts noch eine Möglichkeit, die Glückshormone rauszukitzeln: Die Universität Tübingen hat herausgefunden, dass bei wiederholten, schwungvollen Bewegungen der Serotoningehalt in unserem Blut ansteigt, was sich positiv auf unsere Stimmung auswirkt. Also stell deinen Lieblingssong ein und tanz drauf los.