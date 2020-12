Glücksbringer mit Deko-Potenzial

Die Mistel ist ein so genannter Halbparasit und ist in Baumkronen zu finden – also für uns ziemlich unerreichbar. Also entweder man kauft sich einen Mistelzweig beim Floristen, oder man verwendet einfach ein anderes immergrünes Gewächs als Glücksbringer. Und damit es als stimmungsvolle Adventsdeko auch wirklich etwas hergibt, hübschen wir den Zweig mit ein bisschen Baumschmuck und einer Lichterkette auf. Und so geht’s: