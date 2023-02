Glückskette lanciert Spendenaufruf für Erdbeben-Betroffene in der Türkei und Syrien

Die Erdbeben in der Türkei und in Syrien forderten bereits 2300 Menschenleben. Nun rufen Schweizer Organisationen zu Spenden auf.

1 / 24 Evakuierte in Aleppo warten auf Hilfe. AFP Die Toten liegen in Aleppo vor der Moschee. LOUAI BESHARA / AFP Die Verzweiflung der Hilfskräfte bei der Bergung der Opfer. Can EROK / AFP

Darum gehts Nach Erdbeben in der Türkei und Syrien am Montag sammeln mehrere Schweizer Organisationen Spenden.

Laut der Glückskette konzentriert man aktuell alle Anstrengungen auf die Suche nach verschütteten Personen und auf die Bereitstellung von Nahrung, Wasser und Notunterkünften.

Heftige Erdbeben erschütterten am Montag Teile der Türkei und Syriens. Bislang haben sie über 2400 Todesopfer gefordert. Nun ruft die Glückskette zu Spenden auf. Wie die Spendenorganisation in einer Mitteilung schreibt, sei sie in engem Austausch mit ihren Schweizer Partnerorganisationen, die bereits seit Jahren in der Nähe des Katastrophengebiets in Syrien tätig seien und sich dort für die vom Krieg betroffene Bevölkerung einsetzten.

In der Türkei seien aktuell vor allem das Rote Kreuz und der Rote Halbmond im Einsatz. Gemeinsam mit den Schweizer Partnerorganisationen vor Ort kläre und evaluiere man, wo die Bedürfnisse am grössten seien und wie man helfen könne. «Derzeit konzentrieren sich alle Anstrengungen auf die Suche nach verschütteten oder vermissten Personen sowie auf die Bereitstellung von Nahrung, Wasser und Notunterkünften für die Überlebenden, die alles verloren haben. Wir appellieren an die Solidarität in der Schweiz, uns bei der Bewältigung des Ausmasses dieser Katastrophe zu helfen», betont Miren Bengoa, Direktorin der Glückskette.

Caritas legt Fokus auf Syrien

Auch Schweizer Hilfswerke werden aktiv. Caritas Schweiz hat seit Jahren Partnerorganisationen in Syrien. Wie heute Nachmittag entschieden wurde, will das Hilfswerk mit ihnen umgehend abklären, was in der vom Erdbeben betroffenen Region gebraucht wird. «Wegen unserer vorhandenen Beziehungen können wir dort sofort Hilfestellungen leisten. Wir werden vor Ort Hilfsgüter wie Decken, Planen gegen die Nässe und Hygieneartikel beschaffen und auf den Strassen in Aleppo, Hama und Homs verteilen», sagt Sprecherin Livia Leykauf.

Noch am Montagabend will Caritas Schweiz einen Spendenaufruf auf ihrer Webseite aufschalten. Auch das Schweizerische Rote Kreuz startet am Montagabend eine Spendensammlung.

Bund hilft bei Verschütteten-Suche

Bist du aktuell in der Türkei oder in Syrien? Schick uns deinen News-Input!



Speichere unseren Kontakt im Messenger deiner Wahl und sende spannende Videos, Fotos und Dokumente schnell und unkompliziert an die 20-Minuten-Redaktion. Handelt es sich um einen Unfall oder ein anderes Unglück, dann alarmiere bitte zuerst die Rettungskräfte. Die Verwendung deiner Beiträge durch 20 Minuten ist in unseren AGB geregelt: 20min.ch/agb