USA: Lotto-Jackpot über 1,35 Milliarden Dollar geknackt

Mega Millions : Glückspilz gewinnt am Freitag, dem 13., unglaubliche 1,35 Milliarden Dollar

Freitag, der 13., brachte jemandem in den USA ausserordentliches Glück: Eine Person im Bundesstaat Maine gewann in der Lotterie Mega Millions den zweitgrössten Jackpot aller Zeiten – und erhält 720 Millionen Dollar ausbezahlt.

In den USA ist am Freitag, dem 13., einer der grössten Jackpots aller Zeiten geknackt worden.

Der rund 1,35 Milliarden Dollar (rund 1,25 Milliarden Franken) schwere Jackpot der US-Lotterie Mega Millions ist geknackt. Es gebe einen Gewinner oder eine Gewinnerin im Staat Maine, hiess es auf der Website der Lotteriegesellschaft. Die Gewinnzahlen lauteten 30, 43, 45, 46 und 61 mit dem sogenannten Mega-Ball 14. Nähere Einzelheiten wurden zunächst nicht mitgeteilt. Zuvor hatte es 25 Mal in Folge keinen Gewinner gegeben. Es ist der zweitgrösste Jackpot in der Mega-Millions-Lotterie, übertroffen nur von einem Gewinn von 1,537 Milliarden, die 2018 in South Carolina gewonnen wurden. In der Lotterie Powerball gab es im November gar einen Gewinn von 2,04 Milliarden, der in der Region Los Angeles ausbezahlt wurde.