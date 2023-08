Mega Millions: Glückspilz gewinnt 1,5 Milliarden

Nach fast vier Monaten ist der auf sagenhafte 1,58 Milliarden Dollar (umgerechnet 1,38 Milliarden Franken) angewachsene Jackpot der US-Lotterie Mega Millions endlich geknackt: Ein Glückspilz in Florida hatte bei der Ziehung am Dienstagabend (Ortszeit) sechs Richtige. Die Milliardensumme bekommt die Gewinnerin oder der Gewinner jedoch nur, wenn er oder sie sich für eine Auszahlung in Form von 30 Jahresraten entscheidet. Bisher bevorzugten die meisten jedoch die Barauszahlung. Die lag beim aktuellen Jackpot bei schätzungsweise 783,3 Millionen Dollar. Bei beiden Optionen geht eine stattliche Summe an die Steuerbehörden.