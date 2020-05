Samstagsziehung

Glückspilz räumt im Lotto 45 Millionen Franken ab

Ein Lottospieler aus der Ostschweiz hat am Samstag den Jackpot geknackt. Damit erhält er eine Geldsumme, die nur wenig unter dem Rekord der Schweizer Lotto-Geschichte liegt.

Der Jackpot im Schweizer Zahlenlotto ist geknackt. Ein Glückspilz tippte am Samstag die sechs Zahlen plus die Glückszahl richtig und kassiert dafür gut 45 Millionen Franken, wie Swisslos mitteilte.

Der oder die Glückliche erspielte sich den Millionensegen mit den Zahlen 1, 10, 19, 27, 31 und 41. Dazu tippte er oder sie die Glückszahl 3 richtig. Der Tipp wurde in der Ostschweiz abgegeben, wie Swisslos-Sprecher Willy Mesmer der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagt. Der höchste Einzelgewinn in der Geschichte des Schweizer Zahlenlottos lag bei knapp 48,6 Millionen Franken, am Samstag wurde der zweithöchste erzielt.

Das Schweizer Zahlenlotto feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen. Die erste Ziehung erfolgte am 10. Januar 1970. Das Glücksspiel produzierte in einem halben Jahrhundert 969 Millionäre (inklusive Joker-Millionäre). Die meisten Lottomillionäre in einem Jahr wurden 2007 gekürt. 31 Glückspilze kreuzten damals die richtigen Zahlen an.