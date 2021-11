79. Geburtstag von Joe Biden : Glückwünsche an den ältesten Präsidenten der US-Geschichte

US-Präsident Joe Biden hat seinen 79. Geburtstag im Kreise seiner Familie in seiner Heimatstadt Wilmington, Delaware, gefeiert. Die Geburtstagswünsche kamen via Twitter rein.

Im Kreise seiner Familie hat US-Präsident Joe Biden am Samstag seinen 79. Geburtstag gefeiert. Biden verbrachte den Tag in seiner 170 Kilometer von Washington entfernten Heimatstadt Wilmington im Bundesstaat Delaware, öffentliche Feiern oder Veranstaltungen waren nicht geplant. Mehrere hochrangige Vertreter seiner Demokratischen Partei übermittelten stattdessen per Twitter ihre Geburtstagsgrüsse.