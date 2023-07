Frauen-WM: Bei Männer-WM posiert Bundesrat im Stadion – für Frauen-Nati reist er nicht 

Bundesräte liessen es sich in der Vergangenheit nicht nehmen, an WM-Spiele der Schweizer Nati zu reisen. Bei der aktuellen WM in Australien und Neuseeland sei kein Besuch geplant, heisst es.

1 / 3 Die Schweizer Frauen-Nati bei ihrem Sieg gegen die Philippinen. (James Whitehead/freshfocus) Ein WM-Besuch eines Mitglieds des Bundesrats sei derzeit nicht geplant, heisst es vonseiten der Bundeskanzlei. 20min/Nils Hänggi Spätestens 2025 wird die Schweizer Nati auf die Mitglieder des Bundesrats zählen können. Dann findet die Frauen-EM in der Schweiz statt. SFV/Sébastien Ross

Darum gehts

In Australien und Neuseeland findet vom 20. Juli bis zum 20. August die Fussball-Weltmeisterschaft statt. Die Schweizer Nati siegte am Freitag gegen die Philippinen mit einem 2:0 im ersten WM-Gruppenspiel. Während die Schweizer Frauen von den Fans im Stadion gefeiert werden, gibt sich der Bundesrat eher zurückhaltend. Vor dem Spiel wünschte Sportministerin Viola Amherd den Spielerinnen via Twitter-Botschaft einen «erfolgreichen Start».

Bei diesem Wunsch bleibt es wohl, denn ein Besuch eines Mitglieds der Schweizer Exekutive an der WM in Australien und Neuseeland sei «zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorgesehen», so die Bundeskanzlei auf Anfrage des «Tagesanzeigers».

Parmelin posiert bei den Männern mit Fanschal, Berset mit dem Captain

Auffallend: Spielen die Männer der Schweizer Nati, ergibt sich ein ganz anderes Bild. Etwa 2018, als Bundespräsident Alain Berset und Guy Parmelin zur WM-Endrunde nach Russland reisten. Der damalige Sportminister Parmelin liess es sich nicht nehmen, in Rot und mit Fanschal den Sieg gegen die serbische Mannschaft zu feiern, während Alain Berset mit Captain Stephan Lichtsteiner für die Fotografen posierte.

An der WM im November und Dezember 2022 stattete Bundesrat Ueli Maurer der Nati in Katar einen Besuch ab. Der damalige Finanzminister schaute sich das Spiel Schweiz-Brasilien in der VIP-Loge im Stadion in Doha an.