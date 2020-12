Die Show wird aufgrund der Corona-Pandemie wieder ohne Publikum stattfinden und sämtliche Nominierte werden sich via Livestream zu Nik Hartmann in die Show schalten. Bei einer Person oder Gruppe klingelt es allerdings an der Tür: bei der Siegerin oder dem Sieger. Die begehrten Pflastersteine werden von den Laudatoren direkt zu den Gewinnerinnen und Gewinnern gebracht – nach Hause, ins Hotel, in die Dorfbeiz, in den Pro­beraum, ins Studio – wo immer sie an diesem Abend sind.