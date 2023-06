Glühwürmchen gehen vermehrt mit Sonnenbrille auf Partnersuche

In weiten Teilen der Welt ist es nachts nicht mehr wirklich dunkel. Vor allen in und um Städte herum ist Lichtverschmutzung ein grosses Thema. (Im Bild: Blick vom Pilatus auf Luzern)

Es stört die Männchen so sehr, dass sie angefangen haben, sich mit einer Sonnenbrille zu rüsten.

Künstliches Licht in der Nacht stört die Anbandlungsbemühungen von Glühwürmchen der Art Lampyris noctiluca.

Die zunehmende Lichtverschmutzung in den Nächten bedroht die Glühwürmchen-Populationen weltweit. Davor warnt ein britisches Forschungsteam im Fachblatt «Journal of Experimental Biology». Dessen Studie zeigt, dass Strassenlaternen und andere künstliche Lichtquellen das Leuchten weiblicher Leuchtkäfer überstrahlen können. In der Folge würden sie nicht mehr von Männchen gefunden.