Rekordverdächtige Messung Gluthitze im Death Valley – 54,4 Grad Celsius gemessen

Der US-Wetterdienst hat die höchste Temperatur seit 100 Jahren vermeldet. Nun will die Weltorganisation für Meteorologie die Messung überprüfen.

Die Weltorganisation für Meteorologie (WMO) will die Messung nun überprüfen.

Hier wurde die rekordverdächtige Temperatur gemessen: Death Valley in der Nähe des Besucherzenturms Furnace Creek.

Am Sonntag sind im kalifornischen Death Valley 54,4 Grad gemessen worden, wie der US-Wetterdienst auf Twitter meldet. Die Temperatur wurde in der Nähe des Besucherzentrums Furnace Creek gemessen. Noch wurde die Temperatur aber nicht offiziell bestätigt. Die Weltorganisation für Meteorologie (WMO) will die Messung nun überprüfen.