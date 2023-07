Wetter Europa: Extreme Hitze – bis zu 49 Grad auf Sizilien

Wenn kein kühles Nass in Sicht ist, muss eben ein Sonnenschirm her.

Glücklich ist, wer sich in diesen Tagen abkühlen kann – so wie dieser Junge an der Fontana della Barcaccia, nicht unweit der Spanischen Treppe in Rom.

«Es könnten die heissesten Temperaturen sein, die jemals in Europa gemessen wurden», schreibt MeteoNews über die aktuelle Wetterlage in unseren Breitengraden. Sowohl der Norden als auch der Süden erlebten eine «historische Hitzewelle ». Vor allem im Süden Europas kann man die Lage gut und gerne als dramatisch bezeichnen. So sieht es in den einzelnen Ländern genau aus:

Italien

Auf der Apenninenhalbinsel ist man Hitze gewöhnt, aber das? Die grössten italienischen Inseln Sardinien und Sizilien sind besonders von der aktuellen Hitzewelle betroffen. Auf Sardinien werden Temperaturen von 49 Grad vorausgesagt – was ein Rekord wäre. Auch für Sizilien sind Werte im oberen Bereich der 40 wahrscheinlich. Die «Daily Mail» berichtet, dass bereits mehrere Touristen in Italien aufgrund der Hitze kollabiert seien. Die Behörden warnen daher verstärkt davor, in der Hitze nach draussen zu gehen, und empfehlen, mindestens 1,5 Liter Wasser zu trinken. Sogar Prominente machen dafür im Fernsehen Werbung. Zeitweise fiel in Rom der Strom aus, da zu viele Klimaanlagen den Verbrauch massiv in die Höhe trieben.