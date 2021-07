Glykolsäure Wirkung – Dieser Beauty-Wirkstoff verpasst dir den perfekten Sommer-Glow

Was ist Glykolsäure eigentlich?

Wie wirkt sie auf die Haut?

Glykolsäure wirkt wie ein Peeling. Sie löst Verhornungen an der Hautoberfläche, entfernt abgestorbene Hautzellen und aktiviert so die Zellregeneration. Zudem reguliert sie die Talgproduktion und hilft sogar gegen Akne-Narben und Hyperpigmentierung. Da Glykolsäure tief in die Haut eindringt, unterstützt sie dort die Kollagen-Produktion, was wiederum erste Anzeichen von Hautalterung vorbeugen kann. Die Haut fühlt sich folglich glatter an und erscheint ebenmässiger.