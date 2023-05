Google I/O: Künstliche Intelligenz für alle Google-Dienste

Gmail, Fotos, Drive, Suche, Maps: Google will seine Angebote auf breiter Front mit künstlicher Intelligenz aufmotzen. Dies hat der IT-Gigant am Mittwoch an der I/O-Konferenz angekündigt.

Google überarbeitet alle Produkte mit neuen KI-Funktionen. Gmail, Maps, Fotos: Zahlreiche Dienste werden in den nächsten Monaten aufgemotzt. Künstliche Intelligenz soll Nutzerinnen und Nutzern in Zukunft helfen, Mails zu schreiben, Routen zu finden oder Fotos noch einfacher zu bearbeiten. Das hat der IT-Gigant Google gestern an seiner Entwicklerkonferenz I/O enthüllt. «Wir werden KI einsetzen, um unsere Produkte massiv zu verbessern», sagte Google-CEO Sundar Pichai auf der Bühne.

Möglich machen soll dies ein KI-Modell namens Palm 2. Dieses werde es in verschiedenen Versionen geben. Das kleinste Modell namens Gecko soll auf einem Handy und sogar ohne Internet funktionieren. Otter, Bison und Unicon heissen die leistungsfähigeren Modelle. Weiter kann Palm 2 sich auf Fachwissen spezialisieren, etwa um Probleme in der Medizin oder der IT-Sicherheit zu lösen.

Google Bard: die Highlights

Den Chatbot Bard hat Google im Februar 2023 halbherzig in Paris vorgestellt. Mittlerweile hat der Chatbot einiges dazugelernt. War das Tool zu Beginn nur ausgewählten Nutzerinnen und Nutzern zugänglich, hat der Konzern den Zugang mittlerweile ausgeweitet. Auch kann Googles Bard mittlerweile programmieren, wie an der I/O gezeigt wurde. Der Chatbot wird künftig auch weitere Quellen anzapfen können, darunter Google Lens für die Bilderkennung, Maps oder Sheets.

Auch externe Tools werden dazu kommen. So wird man mit Bard und Adobe Bilder generieren können. So wie es zum Beispiel mit den Tools Dall-E, Midjourney oder anderen möglich ist. Bard war bis anhin in der Schweiz nicht verfügbar. Das ändert sich nun. Ab sofort soll der Chatbot in 180 Ländern verfügbar sein, sagt Google. Die Sprachunterstützung für Deutsch und 39 weitere Sprachen soll «bald» folgen.

Pizza-Fondue? Kein Problem für die Google-KI. Google

Auch Google Docs soll zahlreiche neue KI-Funktionen erhalten. Mit einem Feature namens Sidekick soll man künftig einfacher schreiben können. Generell stellt Google die KI bei allen Demos an den Start des Prozesses. Man soll damit Ideen, Bilder und Co. generieren, um dann darauf aufzubauen. Mehrmals betonten die Google-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter, dass KI ein Partner ist.

Google Suche und KI

Ist ein Hotdog ein Sandwich? Das ist nur eine von zahlreichen Fragen, die Google künftig direkt in der Suche beantworten will. Auf der Bühne zeigte eine Google-Managerin mehrere Funktionen, die «bald» direkt in der Suchmaschine von Google verfügbar sein werden. Die Bildersuche wird ausserdem mehr Informationen zu Bildern anzeigen, um Fakes besser zu erkennen. Die Funktionen sehen spannend und nützlich aus. Wohin die Werbung wandert, die Google eigentlich da anzeigt, wo künftig die KI-Resultate zu sehen sein werden, wurde nicht erläutert.

Wettrennen um KI

In den vergangenen Monaten sorgte die Entwicklerfirma OpenAI für Aufsehen mit ihrem Chatbot ChatGPT, der Sätze wie ein Mensch bilden kann. Googles Erzrivale Microsoft bringt mit einem milliardenschweren Pakt mit OpenAI den Internet-Konzern in Zugzwang, mehr von seinen eigenen Entwicklungen bei künstlicher Intelligenz öffentlich nutzbar zu machen. Google hielt sich bisher damit zurück, unter Verweis auf einen verantwortungsvollen Einsatz der Technologie. Pichai betonte zugleich, dass Google schon seit Jahren mit künstlicher Intelligenz arbeite.

