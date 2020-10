Muss der FC Bayern München den Auftakt in die Mission Titelverteidigung in der Champions League am Mittwoch verschieben? Einen Tag vor dem Spiel gegen Atlético Madrid meldet der deutsche Serienmeister einen Coronafall im Team. Der Deutsche Serge Gnabry ist positiv getestet worden. Ihm gehe es gut, und er befinde sich in häuslicher Quarantäne, schreibt der Verein.