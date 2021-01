Gnadenhof Luna

Im Gnadenhof Luna werden Tieren in Not geholfen. Er bietet über 70 Klein- und Grosstieren ein neues Zuhause, in dem die Tiere bis an ihr Lebensende leben können. Im Gegensatz zu einem Tierheim vermittelt der Gnadenhof aufgenommene Tiere nicht weiter. Derzeit gibt es in Schwendi im Weisstannental ein bunt gemischtes Tiervolk von Kühen über Pferde, Schweine, Ziegen, Schafe, Schildkröten, Enten, Hasen sowie bis hin zu exotischen Vögeln.