Digitec legt Kundendaten zu Defekten und Retoursendungen offen

Digitec zeigt neue Informationen zu ihren Produkten an. Bild: Digitec-Galaxus-Logistikzentrum in Wohlen.

Der Onlinehändler Digitec zeigt neu auf, welche Produkte die Kundinnen und Kunden am häufigsten zurückschicken und wie oft die Produkte in der Garantiefrist kaputtgehen. Konkret bedeutet das: Wer Produkte auf der Webseite anschaut, sieht unter den Optionen «Rückgabe» und «Garantie» neu die Rückgabequote, die Garantiefallquote und die Garantiefalldauer.

Kundinnen und Kunden können somit einsehen, wie oft in den letzten zwölf Monaten Produkte einer Marke in der jeweiligen Kategorie retourniert wurden. «Mir ist weltweit kein anderer Onlinehändler bekannt, der diese Daten offenlegt – und auch kein Hersteller oder Vergleichsportal», so Oliver Herren, Chief Innovation Officer von Digitec Galaxus. Der Onlinehändler selbst bezeichnet das Offenlegen der Daten als «gnadenlos ehrlich». Digitec verrät zudem, dass die Retourquote im letzten Jahr unter zwei Prozent lag – am häufigsten retourniert wurden Kleider und Schuhe.