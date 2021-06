Nach dem Finale - GNTM-Gewinnerin Alex war «masslos überfordert»

Die Kölnerin bewies in der 16. Staffel Kampfgeist und brachte kontinuierlich gute Leistungen.

Alex Mariah Peter ist «Germany’s Next Topmodel» 2021. Ihren Sieg konnte die 23-Jährige aber erstmal gar nicht fassen.

Was sie über ihren Sieg zu sagen hat und warum sie sich nach dem Finale nicht zu Wort meldete, verriet sie nun auf Instagram.

Alex Mariah Peter hat die 16. Staffel von «Germany’s next Topmodel» gewonnen.

Kandidatin Alex Mariah Peter konnte sich im Finale von «Germany’s Next Topmodel» gegen ihre Konkurrentinnen Soulin (20), Dascha (21) und Romina (21) durchsetzen und den begehrten Titel mit nach Hause nehmen. Nachdem Model-Chefin Heidi Klum (48) ihren Namen verkündete, wirkte die 23-Jährige allerdings kurzzeitig emotionslos.

Auch nach der Show, die am 27. Mai ohne Live-Publikum stattfand, hielt sich Alex im Bezug aufs Finale bedeckt. Zwar gab die Siegerin Interviews, gegenüber ihren Followerinnen und Followern auf Social Media äusserte sie sich bis dato nicht weiter. Das hatte allerdings einen guten Grund, wie sie nun selbst erklärte.

Ihr fehlten die Worte

«Mir haben bis jetzt einfach die Worte gefehlt. Es war nicht, weil ich mich nicht gefreut habe oder weil ich es nicht wertgeschätzt habe», so die 23-Jährige in einer Instagram-Story. Sie sei einfach masslos überfordert gewesen. «Ich versuche generell gerade alles unter einen Hut zu bekommen. Momentan schlage ich mich auch gar nicht so schlecht», verrät sie weiter.