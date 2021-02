Zupfen, Bleichen, Waxing: Es gibt viele Möglichkeiten, wie Frauen die lästigen Häärchen an der Oberlippe loswerden. «Germany’s Next Topmodel»-Gewinnerin Stefanie Giesinger bricht jetzt auf Instagram mit dem Tabu Damenbart.

Die 24-Jährige postete am Mittwoch ein Bild auf der Plattform und schreibt dazu: «Perfekt unperfektes ich!» Klickt man sich durch die Slideshow, zeigt sie in einem Close-Up die feinen schwarzen Härchen über der Lippe:

In der Schule gehänselt

In ihrer Instagram-Story ergänzt das Model: «Ich hab auf dem Foto das Damenbärtchen – auch ein komischer Name – gesehen und mich daran erinnert, wie ich in der Schule oft dafür gehänselt wurde.» Darum habe sie das Gefühl gehabt, dass mit ihr etwas nicht stimme. Jetzt wolle sie zu diesem vermeintlichen Makel stehen und ihr Damenbärtchen nicht mehr entfernen. Auch wenn sie kürzlich sogar von einer Make-up-Artistin darauf angesprochen wurde. «Es sind nur Haare», so Giesinger in ihrer Story.