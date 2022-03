Theresia Fischer meldet sich nach der Beinverlängerung aus dem Rollstuhl

Am Dienstag liess sich Theresia Fischer zum zweiten Mal ihre Beine verlängern. Nun meldete sich die ehemalige «Germany’s next Topmodel»-Teilnehmerin bei ihren Followerinnen und Followern auf Instagram mit einem Update: Es gehe ihr «super». Sichtlich erschöpft sitzt sie auf dem geposteten Bild im Rollstuhl, hält einen Strauss Osterblumen in der Hand und ihr geliebtes Plüschtier namens Herbert auf dem Schoss. Hinter ihr stehen die Operateure Prof. Dr. Augustin Betz und Dr. Axel Becker vom Betz Institut in Freiburg im Breisgau.