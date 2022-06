Infektion nach Beinverlängerung : GNTM-Theresia wurde wegen übler Eiterwunde nochmals operiert

Weil sie besseren Sex wollte, liess sich die Ex-«Germany’s Next Topmodel»-Teilnehmerin zum zweiten Mal die Beine verlängern. Wegen eines Infekts musste sie nochmals operiert werden.

Theresia Fischer liess sich am 22. März zum zweiten Mal die Beine verlängern.

Die einstige «Germany’s Next Topmodel»-Kandidatin Theresia Fischer liess sich Ende März bereits zum zweiten Mal die Beine verlängern . Diesen schmerzhaften Eingriff nahm die Influencerin auf sich, um im Bett Spielchen besser geniessen zu können, wie sie gegenüber «Gala» verriet. «Gewisse Sexstellungen gehen mit meinen Beinen nicht. Ich kann nicht in die Hocke gehen und falle immer nach hinten um. Ausserdem habe ich im Bett keine Flexibilität.» Zusätzlich habe die 30-Jährige Schwierigkeiten, auf High Heels zu laufen und Sport zu machen. Übergreifend sei es ihr Wunsch, «ein gesundes Anatomiebild zu haben».

Inmitten dieser schmerzhaften Prozedur lief allerdings nicht alles nach Plan: Aufgrund einer Entzündung in ihrem linken Bein musste Theresia jetzt erneut operiert werden, wie sie in ihrer Instagram-Story offenbart. «Ja, ich wurde operiert, es ging nicht anders», beginnt sie ihr Video. Ein Eiterherd habe sich unter ihrer Haut gebildet und musste operativ entfernt werden. «Der Eiter war zum Glück noch nicht an der Schraube, aber zur Sicherheit wurde eine Schraube herausgenommen, ausgetauscht, eine neue Schraube reingedreht und dann alles wieder zugenäht», beschreibt sie den Vorgang.