Ein Schweizer im Kosovo-Tor: Goalie Arijanet Muric im Inteview

«Es ist wirklich schwierig, zu erklären, was in einem vorgeht. Beim Freundschaftsspiel im Letzigrund war ich damals extrem nervös», erklärt Muric die Emotionen in ihm.

Am Samstag steht der 24-Jährige aber im Tor des Kosovo und will die Nati besiegen.

Das stimmt, es lief bisher nicht alles wie erwartet. Aber wir glauben daran, dass es am Samstag klappen kann. Es werden so viele Familienmitglieder und Kollegen im Stadion sein. Das gibt zusätzlichen Druck, aber auch Energie.

Was hat man für Emotionen vor so einem Spiel, wenn man gegen die eigene Heimat spielt?

Es ist wirklich schwierig, zu erklären, was in einem vorgeht. Beim Freundschaftsspiel im Letzigrund war ich damals extrem nervös. Ich bin in der Schweiz geboren und aufgewachsen. «Züri» ist mein Zuhause, ich liebe das Leben dort, das Essen, den Lifestyle, die Kultur, die Menschen und natürlich auch den Zürichsee. Ich versuche, so oft wie möglich dort zu sein und meine Familie zu besuchen.