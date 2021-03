«Null Vertrauen in den FC Basel» : Goalie-Legende Zubi schiesst gegen FCB-Boss Burgener

Am Sonntagabend ist FCB-Verwaltungsratspräsident Bernhard Burgener (64) zu Gast beim TV-Sender «blue». Dort wird er heftig von Ex-FCB-Goalie Pascal Zuberbühler (50) kritisiert.

Auch Ex-FCB-Goalie Pascal Zuberbühler ist in der Sendung «Heimspiel» zu Gast.

Bernhard Burgener spricht am Sonntagabend über die aktuelle Situation beim FC Basel.

FCB-Boss Bernhard Burgener ist zu Gast in der Sendung «Heimspiel».

«Es tut mir weh. Das ist nicht mehr der FC Basel von damals», sagt Pascal Zuberbühler direkt ins Gesicht von Bernhard Burgener. Der ehemalige FCB-Goalie und der aktuelle Verwaltungsratspräsident sind am Sonntagabend beide zu Gast in der «blue»-Sendung «Heimspiel».

Zubi wird emotional

Sichtlich emotional zu schaffen macht die aktuelle Situation seines ehemaligen Clubs Pascal Zuberbühler. «Die Basler Fans haben zurzeit null Vertrauen in den FC Basel», meint Zubi. «Ich verstehe nicht, wer in diesem Verein was zu sagen hat. Wie kann es sein, dass nach einem 2:6 gegen Winterthun keiner der Verantwortlichen vor ein Mikrofon steht?»