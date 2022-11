Krebs: Goalie-Star Manuel Neuer ist bereits dreimal erkrankt

Eine Teilnahme an der WM in Katar ist deswegen aber nicht in Gefahr.

Schockierende Nachrichten der deutschen Goalie-Legende Manuel Neuer: Der Deutsche gibt bekannt, dass er bereits drei Mal an Krebs erkrankt ist. «In meinem Fall ist es Hautkrebs im Gesicht, wodurch ich drei Mal operiert werden musste», sagte der 36-Jährige gegenüber Bild.de. Neuer ist wegen der Operationen in seinen Leistungen jedoch nicht beeinträchtigt, ein Start an der in wenigen Wochen beginnenden WM in Katar ist nicht in Gefahr. Zumindest was die Krebserkrankung betrifft, denn Neuer machten zuletzt Probleme an der Schulter zu schaffen.