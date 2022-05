Goalie Stefan Frei gewinnt die Champions League und wird MVP

Für Stefan Frei läuft es rund in den USA. Der Goalie gewinnt mit den Seattle Sounders die Champions League. Der 36-Jährige hatte einen grossen Anteil am Triumph – nicht umsonst wurde er als MVP und bester Goalie des Turniers ausgezeichnet. Sein Team feierte ihn auf Twitter mit den Worten: «Clublegende».

Die Seattle Sounders holten sich den Champions-League-Titel in der Nordamerika-/Mittelamerika-Zone zum ersten Mal. Im Final setzte man sich gegen das mexikanische Team Pumas UNAM mit 3:0 durch. Das Hinspiel vor einer Woche endete noch 2:2. Das Spiel fand in Seattle vor 68’741 Fans statt.

Seit acht Jahren spielt Frei für die Seattle Sounders in der MLS. Zuvor hütete er den Kasten des FC Toronto. Zusammen mit seiner Familie wanderte Frei Anfang 2001 in die USA aus – über den College-Football landete er im Profi-Fussball. Mittlerweile hat Frei über 300 Spiele in der höchsten US-Liga bestritten.