Kanton Freiburg: Vermisstmeldung Godefroy R. (52)

Am Donnerstag (3. August 2023) ging bei der Kantonspolizei Freiburg gegen 21.20 Uhr die Vermisstenmeldung zu Godefroy R. ein. Gesehen wurde der 52-Jährige zuletzt am Donnerstagmorgen gegen neun Uhr in Cerniat. Er brach mit seinem Velo zu einer Wanderung im Vallé du Motélon auf. Noch am gleichen Tag fand die Polizei sein Velo auf dem Parkplatz des «Gros Mont» in Val-de-Charmey.