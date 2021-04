Tödliche Messerattacke in Berlin : Gökhan Ü. (41) wollte Mohammed (13) «nicht tödlich verletzen»

Am Berliner Landgericht hat am Montag der Prozess gegen den Mann begonnen, der im vergangenen Oktober den 13-jährigen Mohammed mit einem Messer ins Herz stach. Laut dem Angeklagten wollte er nur «abwehren» und nicht tödlich verletzen.

In der Unterführung zum Monbijoupark in Berlin wurde der 13-jährige Mohammed in der Nacht des 30. Oktober 2020 bei einem Streit mit dem 41 Jahre alten Gökhan Ü. tödlich verletzt.

Rund ein halbes Jahr nach dem Tod eines 13-jährigen Jungen in Berlin hat vor dem Landgericht in der Hauptstadt der Prozess gegen den 41-jährigen Tatverdächtigen begonnen. Zum Prozessauftakt bestritt der Angeklagte am Montag, bei der Tat mit einer Tötungsabsicht gehandelt zu haben. Mohammeds Tod habe er «in keinem Moment der Geschehnisse gewollt», liess Gökhan Ü., gelernter Fleischer, über seine Verteidigung erklären. Er habe sich durch vier junge Leute bedroht gefühlt und einen Angriff abwehren wollen. Eine Augenzeugin gab hingegen an, eine Stichbewegung beobachtet zu haben.