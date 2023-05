4 Reisetipps für den Sommer für Biarritz

Wusstest du, dass das berühmte Parfum «Chanel Nr. 5» seinen Anfang in Biarritz hat? Die Modedesignerin Coco Chanel verliebte sich 1915 in den mondänen Badeort und eröffnete dort ihr erstes Modegeschäft. Auch heute noch erinnert Biarritz an den Glamour vergangener Zeiten – und hat sich trotzdem zu einem hippen Surf- und Ferienspot entwickelt.