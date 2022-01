Darja Medwedtschuk - Göttikind von Putin wollte in Genf studieren – Schweiz lehnt Visum ab

An der Universität Genf war allerdings gar nie eine Person mit dem Namen Darja Medwedtschuk eingeschrieben.

via REUTERS

Ihr Vater sagt, sie habe die Aufnahmeprüfung an der Uni Genf bestanden.

Darja Medwedtschuk, das Göttikind von Wladimir Putin, darf nicht in der Schweiz studieren.

Die Schweiz hat das Visum des Göttikinds von Russlands Präsidenten Wladimir Putin annulliert: Darja Medwedtschuk kann darum ihr Studium an der Universität Genf nicht starten, wie der «Tages-Anzeiger» berichtet. An der Uni sei allerdings auch nie eine Person mit dem Namen Darja Medwedtschuk eingeschrieben gewesen, schreibt die Zeitung.

Grund für Annullierung des Visum ist unklar

Medwedtschuk habe im Sommer in der Ukraine ihre Schule abgeschlossen und danach die Aufnahmeprüfung in Genf bestanden. Sie habe zudem ein Studienvisum für die Schweiz erhalten, sagte ihr Vater Wiktor Medwedtschuk gemäss «Tagi» in einem Interview auf einem TV-Sender, der ihm selbst gehört.