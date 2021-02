Unfall auf Touristen-Piste : Gold-Favoritin Goggia verpasst Ski-WM

Obwohl der Super-G am Sonntag ausfällt, stürzt die Italienerin Sofia Goggia (28) so schwer, dass sie für die Heim-WM in Cortina ausfällt.

Sofia Goggia kann verletzungsbedingt nicht an der Ski-WM teilnehmen. Getty Images

Hiobsbotschaft für WM-Gastgeber Italien! Sofia Goggia (28), die diese Saison den Abfahrts-Weltcup nach Belieben dominiert hatte, fällt verletzungsbedingt für die Ski-WM in Cortina d’Ampezzo (7.–21.2.2021) aus. Verletzt hat sich Goggia nach der Absage des für Sonntag geplanten Super-G. Gemeinsam mit ihren Teamkolleginnen fuhr die Italienerin nach Rennabsage auf einer Touristenpiste neben der Rennstrecke Richtung Hotel, wo sie zu Fall kam.

Offenbar stürzte Goggia auf so schwer, dass sie mehrere Meter weit rutschte und auch ihren Helm verlor. Eine MRI-Untersuchung in Mailand hat nun ergeben, dass sich die vierfache Saisonsiegerin einen Bruch des seitlichen Schienbeinkopfes im rechten Knie zugezogen hat. Damit fällt Goggia definitiv für die WM im eigenen Land aus. Auch die restliche Saison dürfte sie wohl verpassen.

Rennen um WM-Gold neu lanciert

Ohne Goggia dürften die Karten für die WM-Abfahrt der Frauen völlig neu gemischt werden. Die Italienerin hatte die vergangenen vier Abfahrten allesamt für sich entschieden. Einzige in der ersten Abfahrt der Saison in Val d Isère triumphierte mit der Schweizerin Corinne Suter eine andere Fahrerin.

Suter dürfte nun auch an in der WM-Abfahrt zu den grössten Favoritinnen gehören. Daneben dürften sich Teamkollegin Lara Gut-Behrami, die Amerikanerin Breezy Johnson und die Tschechien Ester Ledecka die grössten Chancen auf die Goldmedaille ausrechnen.