Gold an den World Games: Die stärksten Männer der Welt kommen aus dem Engelbergertal

1 / 4 Bei den diesjährigen World Games im amerikanischen Birmingham holte das Schweizer Team in der Sportart Seilziehen Gold. Seilziehclub Engelberg Die sechs besten Nationen der Weltmeisterschaften im Vorjahr qualifizieren sich jeweils für die World Games im Seilziehen. Dies gelang an der WM 2021 in Bilbao. Somit stand die Schweiz zusammen mit Deutschland, Holland, Belgien, Italien und Grossbritannien als Teilnehmerin fest. Seilziehclub Engelberg Da man vorab nicht auf dem Terrain trainieren durfte, war für alle Teams der Boden ungewiss. Jedoch zeigten sich optimale Voraussetzungen, was ein fairer Wettkampf voraussetzte. Seilziehclub Engelberg

Darum gehts

Nur alle vier Jahre finden sie statt: die World Games. Jene internationale Veranstaltung in Sportarten, die nicht zu den Olympischen Spielen gehören, aber dennoch eine hohe weltweite Verbreitung haben. Eine der Disziplinen ist das Seilziehen und darin gehört die Schweiz seit Jahrzehnten zur Weltspitze. Bei den diesjährigen World Games in Birmingham, Alabama, trat sie bei den Männern als klare Favoritin an.

Den Kern der Athleten bilden gleich zwei Clubs aus dem Engelbergertal; Engelberg und Stans-Oberdorf. In beiden hat die Sportart eine lange Tradition, so konnte Engelberg vor zwei Jahren das 50-jährige Bestehen feiern und schaut auf knapp 40 Schweizer Meistertitel sowie 28 Gewinne von Europa- oder Weltmeistertiteln mit dem Club zurück. Die Seilzieher sind alle Amateure und betreiben den Sport nebst ihren Vollzeitjobs. «Wir haben in den letzten Monaten intensiv und sehr gezielt auf das Turnier trainiert, was nicht immer einfach war», sagt Ueli Christen, Trainer der Nationalmannschaft und Athlet. Fünf bis sechs Trainings pro Woche gehörten in der Vorbereitungszeit zur Normalität.

Die sechs besten Nationen der Weltmeisterschaften im Vorjahr qualifizieren sich jeweils für die World Games im Seilziehen. Dies gelang an der WM 2021 in Bilbao auch dem Schweizer Team in der Königsklasse 640 Kilogramm. Somit stand sie zusammen mit Deutschland, Holland, Belgien, Italien und Grossbritannien als Teilnehmerin fest. «Da wir letztes Jahr den Titel als Weltmeister holten, bestand ein gewisser Erwartungsdruck. Diesen macht man sich vor allem selbst, aber man spürt es auch von allen rundherum», so Christen.



Sieg trotz ungewissem Terrain