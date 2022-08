Gold für Nino Schurter – Mountainbiker ist zum 10. Mal Weltmeister

Grosse Freude : Gold für Schurter – Schweizer Mountainbiker ist zum 10. Mal Weltmeister

13 Jahre nach seinem ersten Triumph holt sich Nino Schurter zum 10. Mal den WM-Titel.

1 / 3 Nino Schurter ist Weltmeister. freshfocus Schon zum zehnten Mal ist Schurter damit der beste Mountainbiker der Welt. IMAGO/CTK Photo Im französischen Les Gets ist keiner schneller als der Schweizer. IMAGO/CTK Photo

Darum gehts Nino Schurter ist Mountainbike-Weltmeister.

Im französischen Les Gets holt sich der Schweizer schon seinen zehnten WM-Titel.

Zuletzt bei der EM ging er noch leer aus.

«Wenn es jetzt noch einmal für eine Medaille reicht, ist das mega, aber kein Muss», meinte Nino Schurter vor der WM im französischen Les Gets gegenüber SRF ganz bescheiden. Was der Mountainbike-Routinier am Sonntag dann aber abliefert, ist alles andere als bescheiden, sondern überragend stark.

Der 36-jährige Schweizer startet sehr aktiv ins Rennen und geht mit wenig Profil an seinen Reifen voll ins Risiko. Zwischendurch scheint der Poker von Schurter nicht aufzugehen, denn sein Hauptkonkurrent und Top-Favorit Thomas Pidcock schafft es zum Schweizer aufzuschliessen. Schurter lässt dies aber kalt und schafft es Pidcock mit einem Tempo-Vorstoss zu distanzieren.

«Kann es fast nicht glauben»

In der Schlussphase des Rennens kann nur noch der Spanier Valero Serrano die Pace des Schweizers mitgehen, aber in der letzten Abfahrt gehen auch ihm die Körner aus. Schurter spielt seine technischen Vorteile gekonnt aus und fährt in fantastischer Manier zur Gold-Medaille.

13 Jahre nach seinem ersten Triumph an einer WM, ist der erfahrene MTB-Crack also wieder der beste der Welt. «Ich kann es selber fast nicht glauben», meinte der frischgebackene Weltmeister nach dem Rennen im SRF-Interview und gibt zu, dass er zwischenzeitlich auch mit Silber zufrieden gewesen wäre. Nun ist es aber Gold, zum zehnten Mal in der Karriere der lebenden Schweizer Mountainbike-Legende.

Keine News mehr verpassen Mit dem täglichen Update bleibst du über deine Lieblingsthemen informiert und verpasst keine News über das aktuelle Weltgeschehen mehr.

Erhalte das Wichtigste kurz und knapp täglich direkt in dein Postfach.