Gold Omotayo: Zürcher Stürmer mischt Englands Fussball auf

1 / 6 Seit bald sechs Jahren spielt Gold Omotayo in England – ab der neuen Saison für den AFC Fylde. Instagram Vergangene Saison stürmte der Zürcher in der 6. Liga für King’s Lynn Town. IMAGO/Shutterstock Im Mai wurde er von den Fans zum Spieler der Saison gewählt. IMAGO/Shutterstock

Darum gehts Der Zürcher Gold Omotayo verdient als Fussballer in England seinen Lebensunterhalt.

Nur durch Zufall ist der 29-Jährige überhaupt in England gelandet.

Seitdem hat der Stürmer einiges erlebt: Auf- und Abstiege, den Bankrott eines Traditionsclubs sowie einen Auftritt in der Doku-Serie «Welcome to Wrexham».

Gold Omotayo – schon mal gehört? Vermutlich nicht, aber in England mischt der 29-jährige Zürcher gerade den Halbprofi-Fussball auf. Von den Fans seines Clubs King’s Lynn Town wurde der Stürmer eben erst zum Spieler der Saison gewählt, 22 Treffer hat er in der sechsten Liga in dieser Spielzeit erzielt. «Das war sicher die beste Saison meiner Karriere», sagt Omotayo zu 20 Minuten.

Darauf hingedeutet, dass er heute vom Fussball leben kann, hat vor sechs Jahren noch gar nichts. Mit damals 23 Jahren sitzt er beim 1.-Liga-Club Wettswil-Bonstetten meist nur auf der Bank, der einstige Traum vom Profi-Fussballer ist weit weg. Doch dann erhält Omotayo kurz vor Weihnachten einen Anruf aus England. Sein guter Kumpel Seny Dieng, der eigentlich bei Zweitliga-Club Queens Park Rangers unter Vertrag steht, ist zu diesem Zeitpunkt gerade an den FC Whitehawk (6. Liga) ausgeliehen. Der Club aus einem Vorort von Brighton ist notfallmässig auf der Suche nach einem grossgewachsenen Stürmer.

Profi-Vertrag nach wenigen Monaten

«Ich habe gar nicht gross darüber nachgedacht und bin einfach mal nach England geflogen», sagt Omotayo. Gleich in seinem ersten Spiel trifft er. Am Saisonende sind es zehn Tore in 16 Spielen – und plötzlich klopft Traditionsclub FC Bury aus der League Two an (4. Liga). Innerhalb von wenigen Monaten hat es Omotayo von der Ersatzbank eines Schweizer Amateurclubs in den englischen Profifussball geschafft. Ein modernes Fussball-Märchen, von dem viele Hobby-Kicker träumen.

Doch welche Erklärung hat der Schweizer für seinen späten, dafür umso steileren Aufstieg? «Ich denke, zwei Dinge sind dafür ausschlaggebend», so Omotayo. «Zum einen habe ich immer sehr viel trainiert, auch alleine. Zum anderen ist dieser grosse, aber sehr athletische Stürmertyp wie ich sehr gefragt in England. Wenn dann noch die Statistiken stimmen, kann es ganz schnell nach oben gehen.»

Treffer im ersten Profi-Spiel

Die Zeit bei seinem neuen Arbeitgeber FC Bury beginnt mit einem Highlight. In der Vorbereitung darf der Neuzugang im Testspiel gegen den grossen FC Liverpool von Beginn an ran – seine Gegenspieler: Virgil van Dijk und Joel Matip. Auch der Saisonstart glückt Omotayo , gleich in seinem ersten Profi-Spiel gelingt ihm als Joker der 1:0-Siegestreffer gegen Yeovil Town.

Langfristig kann er sich bei seinem neuen Club aber noch nicht durchsetzen und wird für einige Spiele sogar ausgeliehen. In seinem Team läuft es dafür sportlich hervorragend, am Saisonende steigt Bury in die drittklassige League One auf. Doch dann folgt der grosse Schock: Der 1885 gegründete Club muss Bankrott anmelden und wird aus dem englischen Profi-Fussball ausgeschlossen. Der vertragslose Omotayo kehrt zurück in die 5. Liga und pendelt dort von Club zu Club.

«Überall waren Kameras»

Im April 2021 wird er vom AFC Wrexham verpflichtet, dem Verein der beiden Hollywood-Stars Ryan Reynolds und Rob McElhenney. Zu diesem Zeitpunkt laufen gerade die Dreharbeiten der Doku-Serie «Welcome to Wrexham», in deren beiden ersten Episoden auch Omotayo zu sehen ist. «Das war schon speziell. Überall waren ständig Kameras. Man hat gemerkt, dass der Club Grosses vorhat», erzählt der Zürcher. «Ryan Reynolds habe ich aber leider nie kennen gelernt.»

Nach dem knapp verpassten Aufstieg erhält Omotayo das Angebot, sich in der Vorbereitung einen neuen Vertrag zu erspielen. Doch Ligarivale King’s Lynn Town legt dem 29-Jährigen einen lukrativen Zweijahresvertrag auf den Tisch. Sportlich läuft die erste Saison zumindest für den Club nicht nach Wunsch, im vergangenen Sommer muss King’s Lynn Town in die sechste Liga absteigen. In der letzten Spielzeit läuft es besser, am Ende verpasst man den direkten Wiederaufstieg nur ganz knapp.

Nach zwei Jahren in King’s Lynn zieht Omotayo in diesem Sommer weiter. In den kommenden zwei Saisons wird der Stürmer in der fünften Liga für Aufsteiger AFC Fylde auflaufen, der Club aus dem Norden Englands peilt den direkten Durchmarsch in die professionelle League Two an. Sollte Omotayo damit die Rückkehr in den Profi-Fussball gelingen, bliebe ihm nur noch ein grosses Ziel: «Einmal im Wembley aufzulaufen, wäre ein Traum!», so der einstige Zürcher Bankdrücker.