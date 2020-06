Wegen Corona

Gold so teuer wie seit 2012 nicht mehr

Der Goldpreis schnellt in die Höhe. Dafür verantwortlich ist die Coronakrise und der schwache US-Dollar.

Gold wird in der Corona-Krise unter Anlegern immer beliebter. Der Goldpreis legte zuletzt beständig zu und erreichte am Dienstag den höchsten Stand seit etwa siebeneinhalb Jahren. In der Spitze kostete eine Feinunze (31,1 Gramm) gut 1767 US-Dollar. Das ist der höchste Stand seit 2012. Allerdings ist das Rekordhoch von 1921 Dollar aus dem Jahr 2011 noch ein gutes Stück entfernt.