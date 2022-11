Unihockey-WM: Schweizer Nati wird von Tschechien vorgeführt

Damit steht Tschechien am Sonntag im Final, die Schweiz spielt um Bronze.

Nach dem Schlusspfiff ist die Traurigkeit der Schweizer Unihockey-Stars sichtbar. Sie können es nicht fassen. Denn der Traum von WM-Gold vor heimischem Publikum ist für die Schweizer Unihockey-Nati geplatzt – und wie! So erlebte das Team gegen Tschechien ein wahres Debakel und verlor gleich mit 3:11. Doch von Anfang an.

Dank des Zittersiegs über Lettland stand die Schweizer Unihockey-Nati am Samstag bei der Heim-WM im Halbfinal. Es war die 12. WM-Halbfinalqualifikation in Folge. Die Schweizer hatten damit die historische Chance auf den ersten Finaleinzug seit 1998. Und die Chancen, sie standen sehr gut.

So hiess das erste Mal seit 18 Jahren der Halbfinal-Gegner nicht Finnland oder Schweden – sondern Tschechien. Erst im Final würden die Schweden warten, die am Samstagnachmittag mit 4:3 nach Penaltyschiessen gegen Finnland siegten. Doch diese historische Chance konnte die Schweiz nicht packen. Nach einer 3:11-Pleite verpasst die Nati den Final und kämpft am Sonntagmittag um Bronze.