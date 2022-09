Wollongong : Gold um drei Sekunden verpasst – Küng holt an Rad–WM die Silbermedaille

Es war ein knapper Krimi im australischen Wollongong am Sonntagmorgen Schweizer Zeit, wo aktuell die Strassenrad-Weltmeisterschaften stattfinden. Im Einzelzeitfahren sah es lange so aus, als würde die Goldmedaille in die Schweiz gehen. Stefan Küng hatte einen guten Start und lag auf der 34,2 Kilometer langen Strecke auch über längere Zeit in Führung. Doch im Schlussabschnitt verlor er etwas Zeit und verpasste schlussendlich WM-Gold um lediglich 2,9 Sekunden. Es ist nach dem zweiten Platz an der Europameisterschaft im August bereits die zweite Silbermedaille für Küng in diesem Jahr.