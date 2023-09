Goldach SG: Um 20 Uhr klingelte die Polizei beim Bankräuber

Am Donnerstag hat ein bewaffneter Mann die Raiffeisenbankfiliale in Goldach ausgeraubt. Dank eines Hinweises konnte der mutmassliche Täter am Abend des gleichen Tages festgenommen und mehrere Tausend Franken Deliktsgut sichergestellt werden. (Symbolbild)

Am Donnerstagnachmittag, kurz vor halb fünf, hat ein bewaffneter Mann die Raiffeisenbank in Goldach ausgeraubt. Er erbeutete mehrere Tausend Franken. Daran konnte er sich aber nicht lange erfreuen, denn er wurde am selben Tag von der Polizei gefasst, wie die Kantonspolizei St. Gallen in einer Mitteilung schreibt.