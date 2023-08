Zurich Film Festival 2023: Diane Kruger kommt nach Zürich

1 / 5 2022 war Diane Kruger bereits Gast am Zurich Film Festival. Damals kam sie in Begleitung von Liam Neeson (71). IMAGO/Future Image Am 2. Oktober besucht die gebürtige Deutsche erneut die Schweiz und das Filmfestival. Getty Images via AFP Die 47-Jährige erhält den Golden Icon Award und stellt ihren neuen Film «Visions» vor. AFP

Darum gehts Vom 28. September bis 8. Oktober findet das diesjährige Zurich Film Festival statt.

Die deutsche Schauspielerin Diane Kruger wird in diesem Jahr mit einem Golden Eye ausgezeichnet.

Die 47-Jährige wird den Preis auch selbst entgegennehmen.

Über den grünen Teppich des Zurich Film Festival schritt schon so manche Filmgrösse. Auch in diesem Jahr wird im Herbst hoher Besuch erwartet: Schauspielerin Diane Kruger beehrt am 2. Oktober die 19. Ausgabe des Filmfestivals, stellt ihr neuestes Werk, den Thriller «Visions», als internationale Premiere vor und wird für ihre «herausragende schauspielerische Leistung und ihre stets mutige Wahl der Rollen» mit einem Goldenen Auge ausgezeichnet.

«Ich möchte mich beim Zurich Film Festival für diesen wundervollen Preis bedanken. Ich bin stolz und fühle mich geehrt, eine Auszeichnung zu erhalten, die vor mir schon beeindruckende Persönlichkeiten entgegengenommen haben», wird Diane Kruger in der Medienmitteilung zitiert. Und weiter: «Ich freue mich darauf, nach Zürich zurückzukehren und mit euch im Oktober diese Anerkennung zu feiern!»

Hier sind fünf Fakten über die 47-Jährige:

Sie kommt aus Deutschland

1976 wurde Diane Kruger in Algermissen, Niedersachsen, als Diane Heidkrüger geboren. Mit dem Beginn ihrer Schauspielkarriere hat sie das «Heid» allerdings gestrichen. «Die Amerikaner fragten mich immer, wie heisst du noch mal? Und weil Heidkrüger so kompliziert ist, sagte ich einfach: Ich heisse Diane Krüger, so wie Freddy. Freddy Krueger. Den kennen da alle, das verstehen sie», sagte sie in einem Interview. Die Deutsche spricht fliessend Englisch und Französisch, weshalb sie ihre Rollen in vielen Filmen selbst synchronisiert.

Sie arbeitete an Beerdigungen

Bevor sie mit 15 Jahren am Weltfinale des Modelwettbewerbs Look of the Year der Modelagentur Elite teilnahm und anschliessend nach Paris ging, um als Model zu arbeiten, hatte sie einen ziemlich unglamourösen Job. Als junges Mädchen war sie als Kerzenhalterin bei Beerdigungen tätig. «Es war schon ziemlich makaber, als uns der Pfarrer zum Schluss, als alle Leute geheult haben, immer ein 5-Mark-Stück in die Hand drückte», meint sie dazu.

Sie hatte ihren Durchbruch neben Brad Pitt

Diane turtelte bereits mit Josh Hartnett (45) und spielte die Geliebte von Nicolas Cage (59). Ihren internationalen Durchbruch hatte sie im Historienspektakel «Troja». Die 47-Jährige war in der Rolle der Helena an der Seite von Brad Pitt (59) und Orlando Bloom (46) zu sehen. 2009 liess sie Quentin Tarantino (60) in «Inglourious Basterds» als deutsche Doppelagentin und Widerstandskämpferin auftreten. Zudem zeigte sich die «Golden Globe»-Gewinnerin als Antagonistin im Science-Fiction-Film «Seelen» und bewies in «Unknown Identity», «Das Vermächtnis der Tempelritter» sowie der Fortsetzung «Das Vermächtnis des geheimen Buches», dass ihr auch das Actiongenre liegt.

Sie war mit «Dawson’s Creek»-Star liiert

Von 2001 bis 2006 war Kruger mit dem französischen Schauspieler und Regisseur Guillaume Canet (50) verheiratet. Anschliessend führte sie eine Beziehung mit «Dawson’s Creek»-Star Joshua Jackson (45). Nach ihrer gescheiterten Ehe hatte sie jedoch keine Ambitionen mehr, erneut vor den Traualtar zu schreiten, weshalb sich das Paar im Sommer 2016 trennte. Kurz darauf kursierten Gerüchte, dass die gebürtige Deutsche mit Norman Reedus (54) liiert ist. Gemeinsam sind sie im Film «Sky – Der Himmel in mir» zu sehen. Erst bei den Golden Globes 2018 machten sie ihre Beziehung offiziell, als Kruger Reedus vor laufenden Kameras küsste. Im November 2018 wurde ihre gemeinsame Tochter Nova Tennessee geboren. «Die Ankunft von Nova hat mein Leben – unser Leben – auf die bestmögliche Weise verändert», so die stolze Mutter.

Sie lernte Klavier und nahm sieben Kilo zu

Für ihre Schauspielrollen gibt Diana Kruger alles. So lernte sie für die Verkörperung der Anna Holtz in «Copying Beethoven» als absolute Anfängerin Klavier zu spielen. Als Helena in «Troja» sollte Diana an Gewicht zulegen. Daher ass sie fleissig Fast Food und Süssigkeiten. In zwei Wochen legte sie stolze sieben Kilo zu.

Das ZFF mit Diane Kruger Im Rahmen des ZFF wird Diane Kruger das Goldene Auge am 2. Oktober entgegennehmen – vor der Präsentation ihres neuen Films «Visions». Die 19. Ausgabe des zweitgrössten Filmfestivals im deutschsprachigen Raum findet vom 28. September bis 8. Oktober statt. Das ZFF verzeichnete in der letztjährigen Ausgabe 137’000 Besucherinnen und Besucher und zog Tausende akkreditierte Film- und Medienschaffende aus aller Welt an.