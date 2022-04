Schauspieler an Aphasie erkrankt : Schmähpreis zurückgenommen – keine «Goldene Himbeere» für Bruce Willis

Was der Oscar für die beste Leistung des Filmjahres ist, ist der Razzie für die schlechteste. Vergangene Woche hat Bruce Willis einen solchen Schmähpreis erhalten. Da wussten die Verleiher noch nicht, dass der Schauspieler an einer Sprachstörung leidet.

Der 67-Jährige leide an Aphasie, teilte seine Familie am 30. März 2022 auf Social Media mit.

Die Verleiher der «Goldenen Himbeere» haben den kürzlich an Bruce Willis verliehenen Schmähpreis wegen der Erkrankung des Schauspielers zurückgenommen. «Wenn medizinische Umstände bei Entscheidungen oder Auftritten einer Person ein Faktor sind, dann ist es nicht angebracht, ihnen einen Razzie zu geben», hiess es am Donnerstag in einer Mitteilung der Gruppe.